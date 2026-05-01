Conférence La photographie , la chimie, la cuisine. Musée de Samadet Samadet

Samadet

Conférence La photographie , la chimie, la cuisine.

Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 15:30:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Cette conférence racontera deux cent ans de liens inattendus entre la photographie et la cuisine depuis les multiples ingrédients qui interviennent dans les procédés photos (le sel, l’huile, le vinaigre,ou encore le miel) jusqu’aux recette oubliées de photographies cuites .

Cette conférence racontera deux cent ans de liens inattendus entre la photographie et la cuisine depuis les multiples ingrédients qui interviennent dans les procédés photos (le sel, l’huile, le vinaigre,ou encore le miel) jusqu’aux recette oubliées de photographies cuites en passant par les tentatives contemporaines de faire de la photographie comestible.

Luce Lebart est historienne de la photographie et commissaire d’exposition, directrice artistique du Pavillon Populaire à Montpellier et correspondante française pour la collection Archive of Modern Conflict. .

Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr

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English : Conférence La photographie , la chimie, la cuisine.

This lecture will recount two hundred years of unexpected links between photography and cooking, from the many ingredients involved in photographic processes (salt, oil, vinegar, honey) to forgotten recipes for baked photographs.

L’événement Conférence La photographie , la chimie, la cuisine. Samadet a été mis à jour le 2026-05-13 par Landes Chalosse