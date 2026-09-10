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Cyanotype (+ 6 ans), Musée d’arts de Nantes, Nantes

mercredi 21 octobre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

Cyanotype (+ 6 ans), Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sans réservation, accessible sur présentation d'un billet d'entrée (9€/4€/gratuit).

Cyanotype (+ 6 ans) 21 – 25 octobre Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Sans réservation, accessible sur présentation d’un billet d’entrée (9€/4€/gratuit).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T14:00:00+02:00 – 2026-10-21T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-25T14:00:00+01:00 – 2026-10-25T17:00:00+01:00

Plongez vous dans le bleu unique du cyanotype en créant une composition à base de végétaux. Les œuvres de Plants and People sauront vous inspirer. C’est l’occasion également de découvrir de cette technique de tirage photographique ancienne.
Atelier en continu de 14h à 17h

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/
Un atelier pour plonger dans le bleu unique du cyanotype !

© Musée d’arts de Nantes

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