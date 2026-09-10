Cyanotype (+ 6 ans), Musée d’arts de Nantes, Nantes
mercredi 21 octobre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Cyanotype (+ 6 ans) 21 – 25 octobre Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique
Sans réservation, accessible sur présentation d’un billet d’entrée (9€/4€/gratuit).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T14:00:00+02:00 – 2026-10-21T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-25T14:00:00+01:00 – 2026-10-25T17:00:00+01:00
Plongez vous dans le bleu unique du cyanotype en créant une composition à base de végétaux. Les œuvres de Plants and People sauront vous inspirer. C’est l’occasion également de découvrir de cette technique de tirage photographique ancienne.
Atelier en continu de 14h à 17h
Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/
Un atelier pour plonger dans le bleu unique du cyanotype !
© Musée d’arts de Nantes
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