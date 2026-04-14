Cyanotype – Atelier découverte, Médiathèque Ormédo, Orvault
Cyanotype – Atelier découverte, Médiathèque Ormédo, Orvault samedi 13 juin 2026.
Cyanotype – Atelier découverte Samedi 13 juin, 15h00 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA PHOTOGRAPHIE, DU 9 AU 13 JUIN
Il existe différentes manières de créer des images. Ici, sans appareil ni machine, venez découvrir une manière poétique de révéler un objet, une silhouette, un paysage… Une fois votre création en place, le soleil sera votre meilleur allié.
Atelier en autonomie : samedi 13 juin · 15h · durée 1h30 · Ormédo · tout public à partir de 10 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60
Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]
Un atelier cyanotype atelier photo
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