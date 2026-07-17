Cyanotype, Musée montagnard, Les Houches
dimanche 20 septembre 2026 · Musée montagnard · Les Houches
Informations pratiques
Cyanotype Dimanche 20 septembre, 10h00 Musée montagnard Haute-Savoie
Réservation obligatoire avant la veille à 18h. Nombre de place limité. Dès 8 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Initiez-vous au cyanotype, un des premiers procédés de tirage photographique, pour créer votre propre paysage d’alpage.
Musée montagnard 2 place de l’église 74310 Les Houches Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 07 60 04 14 26 [{« type »: « phone », « value »: « 07 60 04 14 26 »}] Le musée Montagnard, installé dans l’une des plus anciennes maisons du chef-lieu, présente une importante collection d’objets utilisés autrefois dans la haute vallée de l’Arve pour les tâches agropastorales aussi bien dans les fermes de village que dans les chalets d’alpage.
Trois pièces de l’habitat traditionnel sont reconstituées et redonnent vie au patrimoine rural local : le pèle (la chambre et pièce à vivre), l’outa (la cuisine) et le sarto (cellier). Deux salles accueillent les expositions temporaires. Au rez-de-chaussée, sont exposés des objets relatifs au traitement du lait, aux modes de portage, aux travaux des champs et à l’immigration des Houchards au 19e siècle.
Journées européennes du patrimoine
© Marina Favret
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