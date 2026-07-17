Cyanotypie sur céramique, Musée départemental de la faïence et des Arts de la table, Samadet

Informations pratiques

Cyanotypie sur céramique Dimanche 15 novembre, 14h30 Musée départemental de la faïence et des Arts de la table Landes

Limité à 8 personnes à partir de 15 ans – tarifs : 10€ par participant adulte, 6€ par participant adolescent

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-15T14:30:00+01:00 – 2026-11-15T17:30:00+01:00

Fin : 2026-11-15T14:30:00+01:00 – 2026-11-15T17:30:00+01:00

La cyanotypie, une technique photographique ancienne née au XIXe siècle, produit de magnifiques tirages en bleu cyan sur papier ou tissu.

Mais connaissez-vous son application sur céramique ? Typhaine Bertaut, artisane et spécialiste reconnue, est l’initiatrice de cette innovation !

Plongez dans l’univers de la chimie créative avec elle. Venez découvrir sa technique et repartez avec votre objet en céramique entièrement personnalisé.

8 places disponibles –

Musée départemental de la faïence et des Arts de la table 2378 route d Hagetmau 40320 SAMADET Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 79 13 00 http://samadet.landes.fr https://www.facebook.com/Musee.Samadet.Landes;https://www.instagram.com/musee_samadet_landes/;https://www.youtube.com/@MuseeFaienceSamadetXL40 [{« type »: « phone », « value »: « 0558791300 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.samadet@landes.fr »}] Au cœur des Landes, Samadet a imprimé son nom dans le terroir du Tursan, devenant célèbre grâce à sa « Manufacture Royale » qui a produit pendant plus de 100 ans des faïences aux décors riches et colorés.

Fondé en 1968 par le « Comité de la faïencerie » et donné au Département en 1998, le musée raconte les secrets de la « Manufacture royale de fayances » qui, de 1732 à 1838, employa une main d’œuvre aux savoir-faire spécialisés. Sa production, largement diffusée jusque dans les Iles, via l’Adour, les ports de Bayonne et de Bordeaux, fera la renommée du village jusqu’à sa fermeture au début du 19e siècle. S’il ne reste plus trace des bâtiments, le musée conserve la mémoire de cette épopée. Il dévoile les techniques de fabrication et expose plus de 300 faïences aux formes et aux décors délicats.

Ateliers famille / adultes, conférences, visites guidées sur réservation Parking gratuit / parking vélos

La cyanotypie, une technique photographique ancienne née au XIXe siècle, produit de magnifiques tirages en bleu cyan sur papier ou tissu.

©Typhaine Bertaut