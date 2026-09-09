CYBERMOI/S : PARCOURS AUTHENTIFICATION 3, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Informations pratiques

CYBERMOI/S : PARCOURS AUTHENTIFICATION 3 Mardi 27 octobre, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-27T14:00:00+01:00 – 2026-10-27T17:00:00+01:00

Fin : 2026-10-27T14:00:00+01:00 – 2026-10-27T17:00:00+01:00

Un outil libre, gratuit, qui gère tous vos mots de passe ! Finis les maux de tête !

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 29 50 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

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