Cycle Beethoven 2, Victoria Hall, Genève

Informations pratiques

Cycle Beethoven 2 25 – 27 novembre Victoria Hall

Orchestre de la Suisse Romande | rue Bovy-Lysberg 2 | 1204 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-25T19:30:00+01:00 – 2026-11-25T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-27T19:30:00+01:00 – 2026-11-27T21:30:00+01:00

Daniele Gatti direction

Ludwig van Beethoven

Symphonie n° 2 en ré majeur, op. 36

Symphonie n° 3 en mi bémol majeur, op. 55, «Héroïque»

À l’occasion du 200e anniversaire de la mort de Ludwig van Beethoven, Daniele Gatti dirige un cycle symphonique du compositeur, sur deux saisons.

Deuxième rendez-vous du Cycle Beethoven, ce concert met en lumière une transformation décisive dans l’écriture beethovénienne.

Avec la Symphonie n° 2, encore ancrée dans l’héritage classique, Beethoven affirme une énergie lumineuse et une inventivité remarquable malgré la surdité qui s’installe. Une œuvre traversée d’un optimisme surprenant, où se devine la force de la volonté face au destin, thème cher au compositeur.

Cette force prend toute son ampleur avec la Symphonie n° 3 «Héroïque». Par son souffle inédit et son intensité dramatique, elle redéfinit le genre symphonique et inaugure une esthétique nouvelle, où l’expression individuelle et la dimension narrative ouvrent pleinement la voie au romantisme.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « phone », « value »: « +41228070000 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.osr.ch/en/concerts-tickets/concerts/detail-dun-evenement/event/beethoven-2-3 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

À l’occasion du 200e anniversaire de la mort de Ludwig van Beethoven, Daniele Gatti dirigera un cycle symphonique du compositeur.

© Marco Borggreve