Cycle Beethoven 3, Victoria Hall, Genève

Informations pratiques

Cycle Beethoven 3 Mercredi 10 mars 2027, 19h30 Victoria Hall

Orchestre de la Suisse Romande | rue Bovy-Lysberg 2 | 1204 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-10T19:30:00+01:00 – 2027-03-10T21:30:00+01:00

Fin : 2027-03-10T19:30:00+01:00 – 2027-03-10T21:30:00+01:00

Daniele Gatti direction

Mao Fujita piano

Ludwig van Beethoven

Concerto pour piano et orchestre n° 4 en sol majeur, op. 58

Symphonie n° 6 en fa majeur, op. 68, «Pastorale»

À l’occasion du 200e anniversaire de la mort de Ludwig van Beethoven, Daniele Gatti dirige un cycle symphonique du compositeur, sur deux saisons.

Troisième volet du Cycle Beethoven, ce concert réunit Daniele Gatti et le pianiste Mao Fujita, étoile montante de la scène internationale, autour d’un programme d’une grande poésie.

Intimement lié au piano, comme compositeur et interprète, Beethoven révèle dans son Concerto pour piano n° 4 une écriture d’une grande liberté. Dès les premières mesures, le piano s’élève seul avant d’engager un dialogue délicat, subtil et captivant avec l’orchestre.

Puis, avec la Symphonie n° 6, «Pastorale», Beethoven ne se contente pas d’évoquer la nature: à travers ses cinq mouvements, il célèbre la sérénité, la joie profonde et l’émerveillement que procure la communion avec le monde naturel. Une œuvre qui inspira à Hector Berlioz ces mots admiratifs: «Mais le poème de Beethoven!… Ces longues périodes si pleines de couleurs!… Ces images parlantes!… Ces parfums!… Cette lumière!… Ce silence éloquent!… Ces vastes horizons!…»

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « phone », « value »: « +41228070000 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts/evenement/concert/beethoven6 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

Cycle Beethoven 3

© Dovile Sermokas