AGENDA · Weitbruch
Cycle de conférence Weitbruch
samedi 7 novembre 2026 · Weitbruch
Informations pratiques
Weitbruch
Cycle de conférence
23 rue Strieth Weitbruch Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-07
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-07
Par l’Association archéologie et histoire .
23 rue Strieth Weitbruch 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 37 22 mairie@weitbruch.fr
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English :
L’événement Cycle de conférence Weitbruch a été mis à jour le 2026-07-21 par Communauté de communes de la Basse-Zorn
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