Informations pratiques

Weitbruch

Fête de la Bière

23 rue Strieth Weitbruch Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Amicale des anciens sapeurs-pompiers .

23 rue Strieth Weitbruch 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 37 22 mairie@weitbruch.fr

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English :

L’événement Fête de la Bière Weitbruch a été mis à jour le 2026-07-21 par Communauté de communes de la Basse-Zorn