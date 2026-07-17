Cycle de conférences : les mutations contemporaines de l’image, institut français, Beyoğlu
mardi 6 octobre 2026 · institut français · Beyoğlu
Informations pratiques
Cycle de conférences : les mutations contemporaines de l’image Mardi 6 octobre, 18h00 institut français
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-06T17:00:00+02:00 – 2026-10-06T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-06T17:00:00+02:00 – 2026-10-06T20:30:00+02:00
À l’occasion d’un cycle de conférences consacré aux mutations contemporaines de l’image, l’Institut français de Turquie réunit Nicolas Giraud, Alejandro Erbetta et Anne-Lise Broyer autour d’une réflexion sur les nouveaux territoires de la photographie à l’ère des algorithmes et de l’intelligence artificielle.
Intitulée « La photographie à l’épreuve des algorithmes », cette rencontre interroge les profondes transformations qu’a connues la photographie au cours des deux dernières décennies. L’apparition des réseaux sociaux, des intelligences artificielles génératives et des nouvelles technologies de traitement des images a bouleversé notre rapport au réel, à la mémoire et à la circulation des représentations.
À partir de l’exposition Ctrl., conçue pour les Rencontres d’Arles, la conférence abordera la manière dont artistes et photographes répondent à ces nouvelles formes visuelles et aux défis esthétiques, politiques et philosophiques qu’elles soulèvent aujourd’hui.
Artiste et enseignant à l’École nationale supérieure de la photographie, Nicolas Giraud développe un travail centré sur la fabrication et la circulation des images contemporaines. Auteur de plusieurs ouvrages, dont La Vallée et Empire, Andy Warhol mystique du capitalisme, il est également commissaire en 2026 de l’exposition Ctrl., réalisée avec les étudiants de l’ENSP pour les Rencontres d’Arles.
institut français 4 istiklal Istanbul Beyoğlu 34435 Asmalı Mescit Istanbul 905413548960 https://www.ifturquie.org/fr/ https://www.ifturquie.org/fr/istanbul/ L’Institut français de Turquie est un établissement à autonomie financière placé sous l’autorité de l’Ambassade de France en Turquie. Ses activités recouvrent les domaines suivants : l’enseignement du français, la coopération culturelle et audiovisuelle ainsi que la coopération dans les domaines universitaire, scientifique, éducatif et linguistique.
Chacune des trois antennes de l’Institut français de Turquie propose une offre de cours de français pour tous les âges et pour tous les besoins, organise des examens de certification du niveau de français (DELF – DALF) et dispose d’une médiathèque.
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L’Institut français de Turquie est membre d’un réseau de 96 Instituts français à l’étranger et plus de 800 Alliances françaises, à ce titre il est en relation étroite avec l’Institut français- Paris, opérateur de l’action culturelle extérieure de la France.
La politique culturelle de l’Institut français de Turquie vise à donner à voir la culture française dans toute sa diversité et sa modernité. Lieu de rencontres et d’échanges, l’Institut s’intègre dans la vie culturelle de chaque ville où il se trouve et développe des collaborations avec les partenaires locaux. Avec eux, il construit une programmation diversifiée et propose de grands rendez-vous annuels, comme la fête de la musique, le mois de la francophonie ou le festival de musiques actuelles XXF.
L’Institut français de Turquie apporte son appui à l’Ambassade de France pour la mise en œuvre des programmes de coopération dans les domaines universitaire, scientifique, éducatif et linguistique. Il abrite les bureaux de Campus France, qui assurent la promotion des études supérieures en France. du lundi au samedi de 9h à 21h30, le week-end de 9h30 à 21h30.
À l’occasion d’un cycle de conférences consacré aux mutations contemporaines de l’image, l’Institut français de Turquie réunit Nicolas Giraud, Alejandro Erbetta et Anne-Lise Broyer autour d’une…
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