Prix de la Photographie « sous le regard de Pierre Loti », institut français, Beyoğlu

Informations pratiques

Prix de la Photographie « sous le regard de Pierre Loti » Jeudi 10 septembre, 18h00 institut français

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T17:00:00+02:00 – 2026-09-10T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-10T17:00:00+02:00 – 2026-09-10T21:00:00+02:00

À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, l’Institut français de Turquie et l’Association France-Turquie lancent le Prix de la photographie « Sur les pas de Pierre Loti », une invitation à croiser les regards entre la France et la Turquie à travers la création photographique contemporaine.

L’objectif de ce concours de photographie est de favoriser les imaginaires franco-turcs. La Turquie, et Istanbul en particulier, est une source d’inspiration sans limite pour les voyages visuels où tous les sens sont sollicités.

Inspiré par la figure de Pierre Loti, observateur sensible des liens humains et culturels entre les deux rives, ce prix célèbre la photographie comme territoire de rencontre, de mémoire et de dialogue. Il invite les artistes à explorer les récits, les paysages et les imaginaires partagés qui continuent de relier aujourd’hui la France et la Turquie, dans toute leur richesse et leur complexité.

Pensé comme un temps fort de découvertes, de visibilité et d’échanges professionnels, ce prix a pour ambition de soutenir les photographes émergents et confirmés, de favoriser les collaborations artistiques et d’encourager de nouvelles écritures visuelles. Exposition, rencontres et échanges avec des professionnels de l’image rythmeront cette initiative placée sous le signe du regard, de la transmission et de la circulation des idées.

À travers ce prix, l’Institut français de Turquie et l’Association France-Turquie souhaitent ouvrir un espace de dialogue artistique contemporain où la photographie devient un langage commun, capable de raconter les liens, les déplacements, les mémoires et les sensibilités qui unissent les deux pays. les lauréats du Prix seront exposés à l’Institut français en dialogue avec des photographies de Pierre Loti.

institut français 4 istiklal Istanbul Beyoğlu 34435 Asmalı Mescit Istanbul 905413548960 https://www.ifturquie.org/fr/ https://www.ifturquie.org/fr/istanbul/ L’Institut français de Turquie est un établissement à autonomie financière placé sous l’autorité de l’Ambassade de France en Turquie. Ses activités recouvrent les domaines suivants : l’enseignement du français, la coopération culturelle et audiovisuelle ainsi que la coopération dans les domaines universitaire, scientifique, éducatif et linguistique.

Chacune des trois antennes de l’Institut français de Turquie propose une offre de cours de français pour tous les âges et pour tous les besoins, organise des examens de certification du niveau de français (DELF – DALF) et dispose d’une médiathèque.

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L’Institut français de Turquie est membre d’un réseau de 96 Instituts français à l’étranger et plus de 800 Alliances françaises, à ce titre il est en relation étroite avec l’Institut français- Paris, opérateur de l’action culturelle extérieure de la France.

La politique culturelle de l’Institut français de Turquie vise à donner à voir la culture française dans toute sa diversité et sa modernité. Lieu de rencontres et d’échanges, l’Institut s’intègre dans la vie culturelle de chaque ville où il se trouve et développe des collaborations avec les partenaires locaux. Avec eux, il construit une programmation diversifiée et propose de grands rendez-vous annuels, comme la fête de la musique, le mois de la francophonie ou le festival de musiques actuelles XXF.

L’Institut français de Turquie apporte son appui à l’Ambassade de France pour la mise en œuvre des programmes de coopération dans les domaines universitaire, scientifique, éducatif et linguistique. Il abrite les bureaux de Campus France, qui assurent la promotion des études supérieures en France. du lundi au samedi de 9h à 21h30, le week-end de 9h30 à 21h30.

À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, l’Institut français de Turquie et l’Association France-Turquie lancent le Prix de la photographie « Sur les pas de Pierre Loti », une invitation…

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