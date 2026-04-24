Cycle de films « Le corps à l’écran » au Louvre Musée du Louvre, auditorium Michel Laclotte Paris
Cycle de films « Le corps à l’écran » au Louvre Musée du Louvre, auditorium Michel Laclotte Paris vendredi 24 avril 2026.
Ce cycle proposera sept films, une projection-performance de Hortense Belhôte et Iris Brey et un ciné-mix pour lequel Prieur de la Marne revisitera La Passion de Jeanne D’arc de Dreyer.
Des corps hiératiques ou martiaux filmés par Pasolini et Claire Denis aux visages et silhouettes sculptés par la lumière chez Resnais, de l’atelier de La Belle Noiseuse au château des métamorphoses poétiques imaginées par Cocteau, le cycle explorera les multiples manières dont le cinéma façonne, éclaire ou réinvente le corps humain.
Au programme :
– Vendredi 24 avril
20h Beau travail, de Claire Denis – soirée d’ouverture en présence de Claire Denis
– Samedi 25 avril
14h L’Année dernière à Marienbad, d’Alain Resnais
16h30 Médée, de Pier Paolo Pasolini
– Dimanche 26 avril
14h La Belle et la Bête, de Jean Cocteau
16h30 Ciné-conférence de Hortense Belhôte et Iris Brey Le Corps au cinéma
– Mercredi 29 avril
20h La Belle noiseuse, de Jacques Rivette
– Mercredi 6 mai
20h Ciné-mix : Prieur de la Marne revisite La Passion de Jeanne d’Arc, de Carl Th. Dreyer
– Mercredi 5 juin
19h Rencontre/Projection Rodin et Michel-Ange, le chant des statues de Jérôme Prieur
– Mercredi 17 juin
20h Le Mariage de Maria Braun, de Rainer Werner Fassbender
Le Louvre explore « Le corps à l’écran » du 24 avril au 17 juin
Du vendredi 24 avril 2026 au mercredi 17 juin 2026 :
payant
La tranche d’âge peut varier selon le film.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-24T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-18T01:59:59+02:00
Date(s) :
Musée du Louvre, auditorium Michel Laclotte Place du Musée du Louvre 75001 Paris
https://www.louvre.fr/expositions-et-evenements/evenements-activites/le-corps-a-l-ecran
Afficher la carte du lieu Musée du Louvre, auditorium Michel Laclotte et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Ciné-club Desi Kino : Projection de Made in Bangladesh de Rubaiyat Hossain Cinéma Le Brady Paris 24 avril 2026
- NUBË – LUCIE GUILLEM QUARTET Le Baiser Salé Paris 24 avril 2026
- GAETAN MATIS LE PETIT REPUBLIQUE Paris 24 avril 2026
- RONALD BAKER LE M. MUSEE DU VIN Paris 24 avril 2026
- PACKAGE ACCUSEFIVE – PRESTATION ACCUSEFIVE – SALLE PLEYEL Paris 24 avril 2026