Ce cycle proposera sept films, une projection-performance de Hortense Belhôte et Iris Brey et un ciné-mix pour lequel Prieur de la Marne revisitera La Passion de Jeanne D’arc de Dreyer.

Des corps hiératiques ou martiaux filmés par Pasolini et Claire Denis aux visages et silhouettes sculptés par la lumière chez Resnais, de l’atelier de La Belle Noiseuse au château des métamorphoses poétiques imaginées par Cocteau, le cycle explorera les multiples manières dont le cinéma façonne, éclaire ou réinvente le corps humain.

Au programme :

– Vendredi 24 avril

20h Beau travail, de Claire Denis – soirée d’ouverture en présence de Claire Denis

– Samedi 25 avril

14h L’Année dernière à Marienbad, d’Alain Resnais

16h30 Médée, de Pier Paolo Pasolini

– Dimanche 26 avril

14h La Belle et la Bête, de Jean Cocteau

16h30 Ciné-conférence de Hortense Belhôte et Iris Brey Le Corps au cinéma

– Mercredi 29 avril

20h La Belle noiseuse, de Jacques Rivette

– Mercredi 6 mai

20h Ciné-mix : Prieur de la Marne revisite La Passion de Jeanne d’Arc, de Carl Th. Dreyer

– Mercredi 5 juin

19h Rencontre/Projection Rodin et Michel-Ange, le chant des statues de Jérôme Prieur

– Mercredi 17 juin

20h Le Mariage de Maria Braun, de Rainer Werner Fassbender

Le Louvre explore « Le corps à l’écran » du 24 avril au 17 juin

Du vendredi 24 avril 2026 au mercredi 17 juin 2026 :

payant

La tranche d’âge peut varier selon le film.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-24T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-18T01:59:59+02:00

Date(s) :

Musée du Louvre, auditorium Michel Laclotte Place du Musée du Louvre 75001 Paris

https://www.louvre.fr/expositions-et-evenements/evenements-activites/le-corps-a-l-ecran



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