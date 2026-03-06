Cycle levain Centre Social Saulieu
Cycle levain Centre Social Saulieu jeudi 26 mars 2026.
Cycle levain
Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26 2026-04-30 2026-05-27
Venez découvrir la réalisation de pain en levain, Visite du Moulin de Presle, Visite du Fournil à Alligny et réalisation d’un gâteau Hermann .
Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 20 43 centre-social@saulieu-morvan.fr
