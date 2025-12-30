Cycle Patrimoine Sidney Lumet Cinéma La Bobine Quimperlé
Cycle Patrimoine Sidney Lumet Cinéma La Bobine Quimperlé dimanche 14 juin 2026.
Cycle Patrimoine Sidney Lumet
Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 20:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Un après-midi de chien
États-Unis 1975 2h05 VOST Version restaurée .
Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 04 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cycle Patrimoine Sidney Lumet
L’événement Cycle Patrimoine Sidney Lumet Quimperlé a été mis à jour le 2025-12-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS