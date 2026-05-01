Cycles de conférences du Parc Notre comportement face au changement climatique par Samah Karaki Salle des Fêtes Treignac

Treignac

Cycles de conférences du Parc Notre comportement face au changement climatique par Samah Karaki

Salle des Fêtes 20 Rue Eugène Daubech Treignac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 20:30:00

fin : 2026-05-19 22:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Samah Karaki est une neuroscientifique franco-libanaise. Son travail utilise les savoirs des sciences cognitives et humaines pour analyser les enjeux environnementaux et sociaux.

Gratuit. Durée de la conférence 1h suivi d’un temps d’échanges et d’un pot convivial offert par le Parc. .

Salle des Fêtes 20 Rue Eugène Daubech Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 83 91 31 accueil@pnr-millevaches.fr

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English : Cycles de conférences du Parc Notre comportement face au changement climatique par Samah Karaki

L’événement Cycles de conférences du Parc Notre comportement face au changement climatique par Samah Karaki Treignac a été mis à jour le 2026-05-06 par PNR Millevaches en Limousin