Concert Voyage au cœur du Romantisme par Annick Roussin et Marc Bensoussan Treignac

Concert Voyage au cœur du Romantisme par Annick Roussin et Marc Bensoussan

Chapelle des Pénitents Treignac Corrèze

Portés par deux grandes figures du répertoire français, la violoniste Annick Roussin et le pianiste Marc Bensoussan, ce concert met à l’honneur la célèbre Sonate de César Franck, chef-d’œuvre passionné du romantisme.

Le dialogue vibrant entre violon et piano se poursuivra avec la Première Sonate de Ludwig van Beethoven et les pages lyriques de Antonín Dvořák.

Un programme intense et lumineux, servi par deux artistes à la carrière internationale, pour une soirée placée sous le signe de l’émotion et du partage.

Prix 14 euros, enfants de moins de 12 ans gratuits

Réservation en ligne auprès de l’Office de Tourisme Terres de Corrèze https://www.terresdecorreze.com/sejour/billetterie/ .

Chapelle des Pénitents Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 15 04 accueil@terresdecorreze.com

