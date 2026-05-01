Le défi sportif 100% Corrèze Treignac
Le défi sportif 100% Corrèze Treignac dimanche 31 mai 2026.
Treignac
Le défi sportif 100% Corrèze
Stade André Barrière Treignac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Sur les traces du Tour de France, découvrez en avant-première l’étape corrézienne du Tour de France, selon votre niveau trois points de départ, une arrivée unique à Ussel.
De Treignac, pour un circuit de 62km, départ 14h du Stade André Barrière.
Inscription obligatoire avant le 24 Mai sur le site https://www.tourdefrance.correze.fr/le-defi-100-correze/ .
Stade André Barrière Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Le défi sportif 100% Corrèze
L’événement Le défi sportif 100% Corrèze Treignac a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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