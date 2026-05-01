Treignac

Le défi sportif 100% Corrèze

Stade André Barrière Treignac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Sur les traces du Tour de France, découvrez en avant-première l’étape corrézienne du Tour de France, selon votre niveau trois points de départ, une arrivée unique à Ussel.

De Treignac, pour un circuit de 62km, départ 14h du Stade André Barrière.

Inscription obligatoire avant le 24 Mai sur le site https://www.tourdefrance.correze.fr/le-defi-100-correze/ .

Stade André Barrière Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Le défi sportif 100% Corrèze

L’événement Le défi sportif 100% Corrèze Treignac a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Terres de Corrèze