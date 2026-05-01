Cinéma à Treignac Chers parents Treignac
Cinéma à Treignac Chers parents Treignac jeudi 28 mai 2026.
Treignac
Cinéma à Treignac Chers parents
Salle des Fêtes Treignac Corrèze
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 20:30:00
fin : 2026-05-28 22:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Film d’Emmanuel Patron, avec André Dussollier, Miou-Miou, Arnaud Ducret.
Quand Alice et Vincent Gauthier convoquent en urgence leurs trois enfants, la fratrie débarque affolée craignant le pire … mais, bonne nouvelle, leurs parents ont en fait touché le Jackpot ! Le problème ils ne comptent pas leur donner un centime.
Durée 1h26.
Plein tarif 5,50€ carnet d’abonnement 5 places 25€ tarif réduit 4€ .
Salle des Fêtes Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 00 49 secretariat@mairietreignac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma à Treignac Chers parents
L’événement Cinéma à Treignac Chers parents Treignac a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
À voir aussi à Treignac (Corrèze)
- Micro-Folie projection Le chevalier à la Rose de Richard Strauss Espace Guy MERLE, salle Polyvalente Treignac 13 mai 2026
- Salon multicollections Treignac 16 mai 2026
- Cycles de conférences du Parc Notre comportement face au changement climatique par Samah Karaki Salle des Fêtes Treignac 19 mai 2026
- Cycles de conférences du Parc Notre comportement face au changement climatique par Samah Karaki Salle des Fêtes Treignac 19 mai 2026
- Nationale canoë kayak descente Treignac 22 mai 2026