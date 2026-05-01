Treignac

Cinéma à Treignac Chers parents

Salle des Fêtes Treignac Corrèze

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:30:00

fin : 2026-05-28 22:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Film d’Emmanuel Patron, avec André Dussollier, Miou-Miou, Arnaud Ducret.

Quand Alice et Vincent Gauthier convoquent en urgence leurs trois enfants, la fratrie débarque affolée craignant le pire … mais, bonne nouvelle, leurs parents ont en fait touché le Jackpot ! Le problème ils ne comptent pas leur donner un centime.

Durée 1h26.

Plein tarif 5,50€ carnet d’abonnement 5 places 25€ tarif réduit 4€ .

Salle des Fêtes Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 00 49 secretariat@mairietreignac.fr

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English : Cinéma à Treignac Chers parents

L’événement Cinéma à Treignac Chers parents Treignac a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Terres de Corrèze