Nationale canoë kayak descente

Treignac Corrèze

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-25

4 jours d’eau vive et d’animations festives à l’occasion de la course nationale canoë kayak descente.

Samedi descentes rafting tout public sur réservation (05 55 73 15 71), à 17h au parking des rivières producteurs locaux, revendeurs équipement nautique, 3 concerts gratuits Steve Michael and the strangers, Fish Gordon et Lundi Brûle.

Dimanche descentes rafting tout public sur réservation (05 55 73 15 71), compétition sprint accessible librement entre le pont de la Brasserie et les Carderies, et soirée festive dans Treignac (concerts gratuits et restauration sur place). .

Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71

