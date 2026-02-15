Soirée concerts aux Rivières Treignac

Soirée concerts aux Rivières

Les Rivières Treignac Corrèze

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

2026-05-23

A l’occasion de l’évènement annuel de kayak à Treignac, venez passer un moment convivial et festif au parking des Rivières au bord de la Vézère.

Au programme 3 concerts gratuits, buvette et restauration sur place.

Dès 19h la soirée débutera fort avec le groupe Steve Michael and the strangers pour un concert blues/rock.

21h Fish Gordon mettra l’ambiance avec des reprises des plus grands succès Pop Rock New wave US/UK des années 80.

23h le quatuor punk rock Lundi Brûle , fruit d’une union rare entre Francis Cabrel et NOFX, mêle énergie et mélodie au service d’un seul objectif sauver le monde !!! .

Les Rivières Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 78 35 75 correze@ffck.org

English : Soirée concerts aux Rivières

For Treignac’s annual kayak event, come and spend a convivial and festive moment at the parking des Rivières on the banks of the Vézère.

On the program: 3 free concerts, refreshments and food on site.

