Soirée concerts aux Rivières Treignac samedi 23 mai 2026.
A l’occasion de l’évènement annuel de kayak à Treignac, venez passer un moment convivial et festif au parking des Rivières au bord de la Vézère.
Au programme 3 concerts gratuits, buvette et restauration sur place.
Dès 19h la soirée débutera fort avec le groupe Steve Michael and the strangers pour un concert blues/rock.
21h Fish Gordon mettra l’ambiance avec des reprises des plus grands succès Pop Rock New wave US/UK des années 80.
23h le quatuor punk rock Lundi Brûle , fruit d’une union rare entre Francis Cabrel et NOFX, mêle énergie et mélodie au service d’un seul objectif sauver le monde !!! .
Les Rivières Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 78 35 75 correze@ffck.org
English : Soirée concerts aux Rivières
For Treignac’s annual kayak event, come and spend a convivial and festive moment at the parking des Rivières on the banks of the Vézère.
On the program: 3 free concerts, refreshments and food on site.
