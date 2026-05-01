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Salon multicollections Treignac

Salon multicollections Treignac

Salon multicollections Treignac samedi 16 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 19260 Treignac

Département : Corrèze

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Treignac

Salon multicollections

Salle des fêtes Treignac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:00:00
fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Rendez-vous au salon multicollections organisé par l’association Patrimoine et Collections timbres, vieux livres, mosaïques, véhicules miniatures, maquettes, solex, ciseaux anciens, jeux, savons publicitaires…   .

Salle des fêtes Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 02 98 93  chariere.monique@bbox.fr

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English : Salon multicollections

L’événement Salon multicollections Treignac a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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