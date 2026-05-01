Treignac

Salon multicollections

Salle des fêtes Treignac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:00:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Rendez-vous au salon multicollections organisé par l’association Patrimoine et Collections timbres, vieux livres, mosaïques, véhicules miniatures, maquettes, solex, ciseaux anciens, jeux, savons publicitaires… .

Salle des fêtes Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 02 98 93 chariere.monique@bbox.fr

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English : Salon multicollections

L’événement Salon multicollections Treignac a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Terres de Corrèze