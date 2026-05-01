Fête du Tour de France 2026 Le défi 100% Corrèze Staed André Barrière Treignac

Treignac

Fête du Tour de France 2026 Le défi 100% Corrèze

Staed André Barrière Rue Soulanche Treignac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Parcourez en avant-première tout ou partie de l’étape 100% Corrèze du Tour de France 2026 !

Selon votre niveau ou le défi que vous souhaitez relever, choisissez parmi un des trois points de départ pour parcourir tout ou une partie du tracé de l’étape du 12 juillet.

Que vous soyez amateurs de longue distance ou en quête d’un challenge, chaque parcours vous mènera jusqu’à la ligne d’arrivée à Ussel. Ravitaillements offerts par le Conseil départemental de la Corrèze.

Gratuit et ouverte à tous féminines, masculins et mineurs, licenciés et non licenciés (et au VAE).

Départ de Treignac à 14h, stade André Barrière, circuit de 62 km. 1 inscription par personne participante, obligatoire avant le 24 mai.

Autres circuits

– Malemort 185.5 km

– Tulle 115 km .

Staed André Barrière Rue Soulanche Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête du Tour de France 2026 Le défi 100% Corrèze

L’événement Fête du Tour de France 2026 Le défi 100% Corrèze Treignac a été mis à jour le 2026-04-27 par Corrèze Tourisme