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Micro-Folie Bastien et Bastienne de Wolfgang Amadeus Mozart Espace Guy MERLE, salle Polyvalente Treignac

Micro-Folie Bastien et Bastienne de Wolfgang Amadeus Mozart Espace Guy MERLE, salle Polyvalente Treignac

Micro-Folie Bastien et Bastienne de Wolfgang Amadeus Mozart Espace Guy MERLE, salle Polyvalente Treignac mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Espace Guy MERLE, salle Polyvalente

Adresse : 20 rue Eugène Daubech

Ville : 19260 Treignac

Département : Corrèze

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Treignac

Micro-Folie Bastien et Bastienne de Wolfgang Amadeus Mozart

Espace Guy MERLE, salle Polyvalente 20 rue Eugène Daubech Treignac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:00:00
fin : 2026-06-17 16:00:00

Date(s) :
2026-06-17

Opéra méconnu composé par Mozart dans sa jeunesse, Bastien et Bastienne est une excellente manière de découvrir cet art, pour les petits comme pour les plus grands.
Dès 6 ans.
C’est court, magnifique et efficace !   .

Espace Guy MERLE, salle Polyvalente 20 rue Eugène Daubech Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 43 05 56  micro-folie@ccv2m.fr

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English : Micro-Folie Bastien et Bastienne de Wolfgang Amadeus Mozart

L’événement Micro-Folie Bastien et Bastienne de Wolfgang Amadeus Mozart Treignac a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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