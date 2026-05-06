Micro-Folie Bastien et Bastienne de Wolfgang Amadeus Mozart Espace Guy MERLE, salle Polyvalente Treignac
Micro-Folie Bastien et Bastienne de Wolfgang Amadeus Mozart Espace Guy MERLE, salle Polyvalente Treignac mercredi 17 juin 2026.
Treignac
Micro-Folie Bastien et Bastienne de Wolfgang Amadeus Mozart
Espace Guy MERLE, salle Polyvalente 20 rue Eugène Daubech Treignac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:00:00
fin : 2026-06-17 16:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Opéra méconnu composé par Mozart dans sa jeunesse, Bastien et Bastienne est une excellente manière de découvrir cet art, pour les petits comme pour les plus grands.
Dès 6 ans.
C’est court, magnifique et efficace ! .
Espace Guy MERLE, salle Polyvalente 20 rue Eugène Daubech Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 43 05 56 micro-folie@ccv2m.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Micro-Folie Bastien et Bastienne de Wolfgang Amadeus Mozart
L’événement Micro-Folie Bastien et Bastienne de Wolfgang Amadeus Mozart Treignac a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
À voir aussi à Treignac (Corrèze)
- Micro-Folie projection Le chevalier à la Rose de Richard Strauss Espace Guy MERLE, salle Polyvalente Treignac 13 mai 2026
- Salon multicollections Treignac 16 mai 2026
- Cycles de conférences du Parc Notre comportement face au changement climatique par Samah Karaki Salle des Fêtes Treignac 19 mai 2026
- Cycles de conférences du Parc Notre comportement face au changement climatique par Samah Karaki Salle des Fêtes Treignac 19 mai 2026
- Nationale canoë kayak descente Treignac 22 mai 2026