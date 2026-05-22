Treignac

Treignac Fête Votive

Place de la République Treignac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 15:00:00

fin : 2026-06-28 23:30:00

Date(s) :

2026-06-26

La fête foraine s’installe durant 3 jours !

Le Comité des Fêtes vous réserve un beau programme

Vendredi à partir de 19h, soirée frites-saucisses avec buvette organisée par l’APE Lakanal-Fleury, spectacle de danse des enfants.

A la tombée de la nuit le traditionnel Feu de la Saint Jean place des Pénitents.

Samedi dès 18h 30 danses par Play and Learn et le groupe de danse en ligne, apéro en musique avec un concert de Bernard Oudoul, puis plateau repas, jambon à la broche, frites maison, dessert 12€, des tables seront installées sur la route.

Dimanche 10h démonstrations des pompiers, 12h apéro déambulatoire avec Serge Conjad et l’orchestre Loup Parça, food truck, la Taverne des Loutres, les P’tites Cagettes.. entre 15h et 18h défilé de 2 roues fleuris, accompagné par la Rosalie de Serge Conjad, balade en calèche, et initiation aux combats de chevaliers avec Historiae Vivae. .

Place de la République Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 57 94 03 treignac.comitedesfetes@gmail.com

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English : Treignac Fête Votive

L’événement Treignac Fête Votive Treignac a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze