Fête de Clair Logis à l’EHPAD les Mille Sources de Treignac EHPAD Treignac dimanche 28 juin 2026.

Treignac

Fête de Clair Logis à l’EHPAD les Mille Sources de Treignac

EHPAD 25 avenue du 8 mai 1945 Treignac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

L’association Clair Logis organise un temps festif, animé par l’Association Icoranda avec un spectacle de danses folkloriques et un écomusée vivant des vieux métiers.

Buvette et crêpes sur place ! .

EHPAD 25 avenue du 8 mai 1945 Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 11 69 91

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English : Fête de Clair Logis à l’EHPAD les Mille Sources de Treignac

L’événement Fête de Clair Logis à l’EHPAD les Mille Sources de Treignac Treignac a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze