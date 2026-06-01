Fête de Clair Logis à l’EHPAD les Mille Sources de Treignac EHPAD Treignac
Fête de Clair Logis à l’EHPAD les Mille Sources de Treignac EHPAD Treignac dimanche 28 juin 2026.
Treignac
Fête de Clair Logis à l’EHPAD les Mille Sources de Treignac
EHPAD 25 avenue du 8 mai 1945 Treignac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28
L’association Clair Logis organise un temps festif, animé par l’Association Icoranda avec un spectacle de danses folkloriques et un écomusée vivant des vieux métiers.
Buvette et crêpes sur place ! .
EHPAD 25 avenue du 8 mai 1945 Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 11 69 91
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English : Fête de Clair Logis à l’EHPAD les Mille Sources de Treignac
L’événement Fête de Clair Logis à l’EHPAD les Mille Sources de Treignac Treignac a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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