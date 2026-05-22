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Exposition vente Métiers d’Art Treignac

Exposition vente Métiers d’Art Treignac

Exposition vente Métiers d’Art Treignac mardi 11 août 2026.

Adresse : Halle

Ville : 19260 Treignac

Département : Corrèze

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Treignac

Exposition vente Métiers d’Art

Halle Treignac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-11 18:00:00

Date(s) :
2026-08-11

Exposition vente métiers d’art organisé par le comité des fêtes de Treignac, sous la halle toute la journée, raku, émail, verre, porcelaine, cuir, mosaïque….   .

Halle Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 49 34  treignac.comitedesfetes@gmail.com

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English : Exposition vente Métiers d’Art

L’événement Exposition vente Métiers d’Art Treignac a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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