Treignac

Exposition vente Métiers d’Art

Halle Treignac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:00:00

fin : 2026-08-11 18:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Exposition vente métiers d’art organisé par le comité des fêtes de Treignac, sous la halle toute la journée, raku, émail, verre, porcelaine, cuir, mosaïque…. .

Halle Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 49 34 treignac.comitedesfetes@gmail.com

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English : Exposition vente Métiers d’Art

L’événement Exposition vente Métiers d’Art Treignac a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze