Soirée entrecôtes du Rugby Club de Treignac Stade André Barrière Treignac

Informations pratiques

Treignac

Soirée entrecôtes du Rugby Club de Treignac

Stade André Barrière Lieu-dit La Bagatelle Treignac Corrèze

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14 23:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Le club de Rugby de Treignac propose une soirée entrecôtes, ambiance musicale Magic 80’s et convivialité garanties !

A partir de 19h au stade André Barrière.

20€ le repas entrée, entrecôte, frites, fromage. Menu enfant.

Animation musicale gratuite.

Réservations au 06 72 01 57 80 ou 06 48 50 71 35 .

Stade André Barrière Lieu-dit La Bagatelle Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 12 90 52

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English : Soirée entrecôtes du Rugby Club de Treignac

L’événement Soirée entrecôtes du Rugby Club de Treignac Treignac a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Terres de Corrèze