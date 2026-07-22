Soirée entrecôtes du Rugby Club de Treignac Stade André Barrière Treignac
vendredi 14 août 2026 · Stade André Barrière · Treignac
Informations pratiques
Treignac
Soirée entrecôtes du Rugby Club de Treignac
Stade André Barrière Lieu-dit La Bagatelle Treignac Corrèze
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 23:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Le club de Rugby de Treignac propose une soirée entrecôtes, ambiance musicale Magic 80’s et convivialité garanties !
A partir de 19h au stade André Barrière.
20€ le repas entrée, entrecôte, frites, fromage. Menu enfant.
Animation musicale gratuite.
Réservations au 06 72 01 57 80 ou 06 48 50 71 35 .
Stade André Barrière Lieu-dit La Bagatelle Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 12 90 52
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English : Soirée entrecôtes du Rugby Club de Treignac
L’événement Soirée entrecôtes du Rugby Club de Treignac Treignac a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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