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Soirée entrecôtes du Rugby Club de Treignac Stade André Barrière Treignac

vendredi 14 août 2026 · Stade André Barrière · Treignac

Soirée entrecôtes du Rugby Club de Treignac Stade André Barrière Treignac

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Stade André Barrière
Adresse
Lieu-dit La Bagatelle
Ville
19260 Treignac
Département
Corrèze
Tarif
20 20 Tarif de base plein tarif

Treignac

Soirée entrecôtes du Rugby Club de Treignac

Stade André Barrière Lieu-dit La Bagatelle Treignac Corrèze

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 23:30:00

Date(s) :
2026-08-14

Le club de Rugby de Treignac propose une soirée entrecôtes, ambiance musicale Magic 80’s et convivialité garanties !
A partir de 19h au stade André Barrière.
20€ le repas entrée, entrecôte, frites, fromage. Menu enfant.
Animation musicale gratuite.
Réservations au 06 72 01 57 80 ou 06 48 50 71 35   .

Stade André Barrière Lieu-dit La Bagatelle Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 12 90 52 

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English : Soirée entrecôtes du Rugby Club de Treignac

L’événement Soirée entrecôtes du Rugby Club de Treignac Treignac a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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