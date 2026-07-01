Projection du film Mais qui donc plume la lune ? Salle de l’horizac Treignac

Informations pratiques

Treignac

Projection du film Mais qui donc plume la lune ?

Salle de l’horizac 2 rue des Comborn Treignac Treignac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Jean-Jacques Nanot avec Meilhards Culture et Traditions, présente le film dédié à son père, Henri Nanot.

Ce film amateur retrace la vie d’Henri Nanot, son parcours de l’école au Maquis de Georges Guingouin, son accusation à tort et sa mort. Voilà 36 années que son fils mène le combat pour réhabiliter ce père, poète paysan hors la loi, par de multiples démarches.

Réservation au 06 80 42 86 02.

Participation libre. .

Salle de l’horizac 2 rue des Comborn Treignac Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 42 86 02

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English : Projection du film Mais qui donc plume la lune ?

L’événement Projection du film Mais qui donc plume la lune ? Treignac a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Terres de Corrèze