Informations pratiques

Treignac

Exposition de photographies du Club Vézère-Monédières

Salle Paul POULOUX Treignac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 16:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Le Photo Club Vézère-Monédières vous invite à découvrir l’exposition qui se tiendra à la salle Paul POULOUX, une invitation à la rêverie et à la contemplation. Entrée libre. .

Salle Paul POULOUX Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine photoclubvezeremonedieres@gmail.com

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English : Exposition de photographies du Club Vézère-Monédières

L’événement Exposition de photographies du Club Vézère-Monédières Treignac a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Terres de Corrèze