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Exposition de photographies du Club Vézère-Monédières Treignac

lundi 20 juillet 2026 · Treignac

Exposition de photographies du Club Vézère-Monédières Treignac

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Salle Paul POULOUX
Ville
19260 Treignac
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Treignac

Exposition de photographies du Club Vézère-Monédières

Salle Paul POULOUX Treignac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 16:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :
2026-07-20

Le Photo Club Vézère-Monédières vous invite à découvrir l’exposition qui se tiendra à la salle Paul POULOUX, une invitation à la rêverie et à la contemplation. Entrée libre.   .

Salle Paul POULOUX Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   photoclubvezeremonedieres@gmail.com

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English : Exposition de photographies du Club Vézère-Monédières

L’événement Exposition de photographies du Club Vézère-Monédières Treignac a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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