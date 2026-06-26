Exposition de photographies du Club Vézère-Monédières Treignac
lundi 20 juillet 2026 · Treignac
Informations pratiques
Treignac
Exposition de photographies du Club Vézère-Monédières
Salle Paul POULOUX Treignac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 16:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Le Photo Club Vézère-Monédières vous invite à découvrir l’exposition qui se tiendra à la salle Paul POULOUX, une invitation à la rêverie et à la contemplation. Entrée libre. .
Salle Paul POULOUX Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine photoclubvezeremonedieres@gmail.com
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English : Exposition de photographies du Club Vézère-Monédières
L’événement Exposition de photographies du Club Vézère-Monédières Treignac a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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