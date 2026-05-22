Feu d’artifice de Treignac Treignac
Feu d’artifice de Treignac Treignac lundi 13 juillet 2026.
Treignac
Feu d’artifice de Treignac
Place de la République Treignac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:30:00
fin : 2026-07-13 23:30:00
Date(s) :
2026-07-13
Dès 18h30 soirée festive et dansante, suivie vers 22h, du feu d’artifice tiré place de la République.
Buvette, frites et grillades. .
Place de la République Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 57 94 03
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English : Feu d’artifice de Treignac
L’événement Feu d’artifice de Treignac Treignac a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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