Treignac

Feu d’artifice de Treignac

Place de la République Treignac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:30:00

fin : 2026-07-13 23:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Dès 18h30 soirée festive et dansante, suivie vers 22h, du feu d’artifice tiré place de la République.

Buvette, frites et grillades. .

Place de la République Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 57 94 03

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English : Feu d’artifice de Treignac

L’événement Feu d’artifice de Treignac Treignac a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze