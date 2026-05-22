38 ème Foire aux vins et gastronomie Treignac
38 ème Foire aux vins et gastronomie Treignac samedi 18 juillet 2026.
Treignac
38 ème Foire aux vins et gastronomie
Place de la République Treignac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-19 23:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Des producteurs des métiers de bouche exposent place de la République tout le week-end.
Samedi 10h ouverture de la Foire, 11h30 apéro en musique, à partir de 12h repas ou dégustation sur place ou à emporter, 19h début des concerts et du pique-nique festif.
L’animation musicale est assurée par Mario Macaluso et le groupe The Score, ambiance assurée !
Dimanche 10h ouverture, 11h vente de la tarte géante aux myrtilles réalisée par Bernard BESSE et son équipe, 11h30 apéro en musique, à partir de 12h repas ou dégustation sur place ou à emporter, 19h tombé de rideau. .
Place de la République Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 57 94 03 treignac.comitedesfetes@gmail.com
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English : 38 ème Foire aux vins et gastronomie
L’événement 38 ème Foire aux vins et gastronomie Treignac a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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