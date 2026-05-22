Treignac

38 ème Foire aux vins et gastronomie

Place de la République Treignac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-19 23:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Des producteurs des métiers de bouche exposent place de la République tout le week-end.

Samedi 10h ouverture de la Foire, 11h30 apéro en musique, à partir de 12h repas ou dégustation sur place ou à emporter, 19h début des concerts et du pique-nique festif.

L’animation musicale est assurée par Mario Macaluso et le groupe The Score, ambiance assurée !

Dimanche 10h ouverture, 11h vente de la tarte géante aux myrtilles réalisée par Bernard BESSE et son équipe, 11h30 apéro en musique, à partir de 12h repas ou dégustation sur place ou à emporter, 19h tombé de rideau. .

Place de la République Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 57 94 03 treignac.comitedesfetes@gmail.com

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English : 38 ème Foire aux vins et gastronomie

L’événement 38 ème Foire aux vins et gastronomie Treignac a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze