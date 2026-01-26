Voyage Franco-Slave Stanko Marinkovic, Vasile Tanase et Laure Préchac Treignac

Concert Voyage Franco-Slave Stanko Marinkovic, Vasile Tanase et Laure Préchac

Chapelle des Pénitents Treignac Corrèze

Le retour du chanteur et accordéoniste Stanko Marinkovic (Serbie), du violoniste talentueux Vasile Tanase (Roumanie) et de la chanteuse Laure Préchac

(France) promet d’enchanter à nouveau le public de la Chapelle des Pénitents.

Ces trois artistes vous feront voyager entre la France et les Balkans, mêlant rythmes populaires et mélodies lyriques dans une rencontre et une symbiose

musicale franco-slave pleine d’énergie et d’émotion.

Un concert vibrant en perspective, où passion, virtuosité et complicité illumineront la soirée.

Prix 15 euros, enfants de moins de 12 ans gratuits

Réservation en ligne auprès de l’Office de Tourisme Terres de Corrèze https://www.terresdecorreze.com/sejour/billetterie/ .

Chapelle des Pénitents Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 15 04 accueil@terresdecorreze.com

