Treignac

Marché des Producteurs de Pays de Treignac Tour de France

Place de la République Treignac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Tous les vendredis en juillet et août, à partir de 17h, Marché Festif, les producteurs viennent vendre leurs produits, vous rencontrerez des producteurs locaux !

Vous avez la possibilité de consommer sur place les produits achetés sur le marché, des tables, bancs et barbecues sont à votre disposition.

Buvette, grillades ….. assurées par les associations locale

Produits Jus de pomme, Miel, Fromage de brebis, Bœuf, Légumes, Canard, Pêche, Légumes, Porc, Agneau, Glaces

Renseignements Chambre d’Agriculture Pôle Circuits Courts 05 55 21 54 98 .

Place de la République Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 54 98

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English : Marché des Producteurs de Pays de Treignac Tour de France

L’événement Marché des Producteurs de Pays de Treignac Tour de France Treignac a été mis à jour le 2026-05-07 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze