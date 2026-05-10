Marché des Producteurs de Pays de Treignac Treignac
Marché des Producteurs de Pays de Treignac Treignac vendredi 3 juillet 2026.
Treignac
Marché des Producteurs de Pays de Treignac
Place de la République Treignac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 17:00:00
fin : 2026-08-07 20:00:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Tous les vendredis en juillet et août, à partir de 17h, Marché Festif, les producteurs viennent vendre leurs produits, vous rencontrerez des producteurs locaux !
Vous avez la possibilité de consommer sur place les produits achetés sur le marché, des tables, bancs et barbecues sont à votre disposition.
Buvette, grillades ….. assurées par les associations locale
Produits Jus de pomme, Miel, Fromage de brebis, Bœuf, Légumes, Canard, Pêche, Légumes, Porc, Agneau, Glaces
Renseignements Chambre d’Agriculture Pôle Circuits Courts 05 55 21 54 98 .
Place de la République Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 54 98
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English : Marché des Producteurs de Pays de Treignac
L’événement Marché des Producteurs de Pays de Treignac Treignac a été mis à jour le 2026-05-08 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze
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