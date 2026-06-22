Informations pratiques

Treignac

Le rallye des 100 bornes Arrivée à Treignac

Place de la République Treignac Corrèze

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Une itinérance conviviale de 100 km sur un territoire de moyenne montagne composé d’un patrimoine bâti autour du granit et de paysages de forêts, tourbières, landes et prairies typiques du plateau de Millevaches et des Monédières.

Réservée aux véhicules avec une vitesse d’évolution supérieure à 25km/h

– 09h 09h30 Accueil et inscriptions participants au Domaine des Monédière (Meyrignac l’Eglise),

– 09h45 départ du rallye en direction de Bugeat ,

– 12h repas au centre sportif de Bugeat,

– 14h départ vers Meymac

– 15h30 arrivée à Meymac

– 16h30 départ pour Treignac

– 18h arrivée à Treignac Exposition des véhicule place des Pénitents

– 19h30 repas sur la Place de la République (ou salle des fêtes en fonction de la météo) .

Place de la République Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 08 69 71 zigzaguezencorreze@gmail.com

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English : Le rallye des 100 bornes Arrivée à Treignac

L’événement Le rallye des 100 bornes Arrivée à Treignac Treignac a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze