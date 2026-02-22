Exposition de l’Atelier Peinture Treignac
Exposition de l’Atelier Peinture Treignac lundi 27 juillet 2026.
Exposition de l’Atelier Peinture
Square Paul Pouloux Treignac Corrèze
Début : 2026-07-27
fin : 2026-08-02
2026-07-27
L’Atelier Peinture du Club Accueil Loisirs s’expose à la salle Paul Pouloux. .
Square Paul Pouloux Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine acl.loisirs@orange.fr
