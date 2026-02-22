Exposition de l’Atelier Peinture Treignac

Exposition de l’Atelier Peinture

Square Paul Pouloux Treignac Corrèze

Début : 2026-07-27

fin : 2026-08-02

L’Atelier Peinture du Club Accueil Loisirs s’expose à la salle Paul Pouloux. .

Square Paul Pouloux Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine acl.loisirs@orange.fr

