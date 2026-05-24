Vide grenier à Treignac Treignac
Vide grenier à Treignac Treignac mardi 4 août 2026.
Treignac
Vide grenier à Treignac
Treignac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 08:00:00
fin : 2026-08-04 17:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Vide greniers avec une centaine d’exposants. Possibilité de se restaurer sur place.
Inscription obligatoire auprès de l’office de Tourisme Terres de Corrèze bureau de Treignac.
4€ les 3 m linéaires .
Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 15 04 accueil@terresdecorreze.com
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English : Vide grenier à Treignac
L’événement Vide grenier à Treignac Treignac a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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