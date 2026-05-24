Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide grenier à Treignac Treignac

Vide grenier à Treignac Treignac

Vide grenier à Treignac Treignac mardi 4 août 2026.

Ville : 19260 Treignac

Département : Corrèze

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Treignac

Vide grenier à Treignac

Treignac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 08:00:00
fin : 2026-08-04 17:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Vide greniers avec une centaine d’exposants. Possibilité de se restaurer sur place.
Inscription obligatoire auprès de l’office de Tourisme Terres de Corrèze bureau de Treignac.
4€ les 3 m linéaires   .

Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 15 04  accueil@terresdecorreze.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide grenier à Treignac

L’événement Vide grenier à Treignac Treignac a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

À voir aussi à Treignac (Corrèze)