Treignac

Vide grenier à Treignac

Treignac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 08:00:00

fin : 2026-08-04 17:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Vide greniers avec une centaine d’exposants. Possibilité de se restaurer sur place.

Inscription obligatoire auprès de l’office de Tourisme Terres de Corrèze bureau de Treignac.

4€ les 3 m linéaires .

Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 15 04 accueil@terresdecorreze.com

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English : Vide grenier à Treignac

L’événement Vide grenier à Treignac Treignac a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Terres de Corrèze