Feu d’artifice et concert au Lac des Bariousses Treignac
Feu d’artifice et concert au Lac des Bariousses Treignac samedi 15 août 2026.
Treignac
Feu d’artifice et concert au Lac des Bariousses
Lac des Bariousses Treignac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15 23:30:00
Date(s) :
2026-08-15
Rendez-vous au Lac des Bariousses pour une super soirée d’été avec restauration et concert, avec l’Orchestre Aloha , autour du nouvel établissement Treignac Plage , et vers 22h le traditionnel feu d’artifice sur fond musical.
Une navette gratuite au départ de la place de la République est mise en place. .
Lac des Bariousses Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 00 49
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English : Feu d’artifice et concert au Lac des Bariousses
L’événement Feu d’artifice et concert au Lac des Bariousses Treignac a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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