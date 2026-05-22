Treignac

Feu d’artifice et concert au Lac des Bariousses

Lac des Bariousses Treignac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15 23:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Rendez-vous au Lac des Bariousses pour une super soirée d’été avec restauration et concert, avec l’Orchestre Aloha , autour du nouvel établissement Treignac Plage , et vers 22h le traditionnel feu d’artifice sur fond musical.

Une navette gratuite au départ de la place de la République est mise en place. .

Lac des Bariousses Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 00 49

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English : Feu d’artifice et concert au Lac des Bariousses

L’événement Feu d’artifice et concert au Lac des Bariousses Treignac a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze