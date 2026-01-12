Treignac il y a 200 ans Treignac

Treignac il y a 200 ans

Bienvenue à Treignac en 1826 ! Votre guide, c’est Myrtille, la clampe des Monédières, tout droit sorti du 19ème siècle.

Munie de son journal du jour et des quelques potins du coin, cette commère vous embarque dans les rues et anciens chemins de Treignac et vous livre les actualités du moment le retour du marquis, ses mésaventures avec quelques colporteurs ou encore des guérissons miraculeuses, au détour d’une coursière vous risquez même de finir d’entrer dans une maison treignacoise…

Le parcours est inaccessible en poussette.

Durée 1h30

Tarifs Adultes 6€ Enfants 6 à 15 ans 3€ Enfants 0 à 5 ans gratuit. .

