Treignac

Cinéma à Treignac Compostelle

Salle des Fêtes Treignac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 20:30:00

fin : 2026-06-25 22:30:00

Date(s) :

2026-06-25

Film de Yann Samuell, avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey.

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.

Inspiré d’une histoire vraie.

Durée 1h54mn

Plein tarif 5,50€ carnet d’abonnement 5 places 25€ tarif réduit 4€ .

Salle des Fêtes Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 00 49 secretariat@mairietreignac.fr

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English : Cinéma à Treignac Compostelle

L’événement Cinéma à Treignac Compostelle Treignac a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Terres de Corrèze