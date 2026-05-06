Micro-Folie conférence Quand l’art regarde vers le japon Espace Guy MERLE, salle Polyvalente Treignac

Treignac

Micro-Folie conférence Quand l’art regarde vers le japon

Espace Guy MERLE, salle Polyvalente 20 rue Eugène Daubech Treignac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Depuis le Grand Palais à Paris, le réseau Micro-Folie vous propose d’assister à une conférence en direct de Vinca Baptiste, spécialiste des arts d’Extrême-Orient.

Réservation conseillée par mail à micro-folie@ccv2m.fr ou par sms au 06 19 43 05 56. .

Espace Guy MERLE, salle Polyvalente 20 rue Eugène Daubech Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 43 05 56 microfoliemonedieres@gmail.com

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English : Micro-Folie conférence Quand l’art regarde vers le japon

L’événement Micro-Folie conférence Quand l’art regarde vers le japon Treignac a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze