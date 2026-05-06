Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Micro-Folie conférence Quand l’art regarde vers le japon Espace Guy MERLE, salle Polyvalente Treignac

Micro-Folie conférence Quand l’art regarde vers le japon Espace Guy MERLE, salle Polyvalente Treignac

Micro-Folie conférence Quand l’art regarde vers le japon Espace Guy MERLE, salle Polyvalente Treignac samedi 20 juin 2026.

Lieu : Espace Guy MERLE, salle Polyvalente

Adresse : 20 rue Eugène Daubech

Ville : 19260 Treignac

Département : Corrèze

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit

Treignac

Micro-Folie conférence Quand l’art regarde vers le japon

Espace Guy MERLE, salle Polyvalente 20 rue Eugène Daubech Treignac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Depuis le Grand Palais à Paris, le réseau Micro-Folie vous propose d’assister à une conférence en direct de Vinca Baptiste, spécialiste des arts d’Extrême-Orient.
Réservation conseillée par mail à micro-folie@ccv2m.fr ou par sms au 06 19 43 05 56.   .

Espace Guy MERLE, salle Polyvalente 20 rue Eugène Daubech Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 43 05 56  microfoliemonedieres@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Micro-Folie conférence Quand l’art regarde vers le japon

L’événement Micro-Folie conférence Quand l’art regarde vers le japon Treignac a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

À voir aussi à Treignac (Corrèze)