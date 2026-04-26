Cyclisme Grand Prix Cycliste de la ville de Cuers ZAE des Bousquets Cuers
Cyclisme Grand Prix Cycliste de la ville de Cuers ZAE des Bousquets Cuers vendredi 1 mai 2026.
Cuers
Cyclisme Grand Prix Cycliste de la ville de Cuers
ZAE des Bousquets Vélo2Max Cuers Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:30:00
fin : 2026-05-01 13:30:00
Date(s) :
2026-05-01
La ville de Cuers s’associe une nouvelle fois avec le Valcros Team Cycliste Don d’Organes pour organiser le GRAND PRIX CYCLISTE DE LA VILLE DE CUERS.
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ZAE des Bousquets Vélo2Max Cuers 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 68 65 21 19 yf83.david@gmail.com
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English : Cycling: City of Cuers Cycling Grand Prix
The town of Cuers is once again teaming up with the Valcros Team Cycliste Don d’Organes to organise the GRAND PRIX CYCLISTE DE LA VILLE DE CUERS.
L’événement Cyclisme Grand Prix Cycliste de la ville de Cuers Cuers a été mis à jour le 2026-04-26 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var
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