Cyclo-cross Grez-Neuville Grez-Neuville
dimanche 20 septembre 2026 · Grez-Neuville
Informations pratiques
Grez-Neuville
Cyclo-cross Grez-Neuville
Parc de la Mairie Grez-Neuville Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Cyclo-cross au départ du parc de la Mairie à Grez-Neuville le dimanche 20 septembre 2026.
Cyclo-cross au départ du parc de la Mairie à Grez-Neuville le dimanche 20 septembre 2026.
Nouveauté une course de draisienne est organisée pour les enfants de 2 à 5 ans à 11h15.
Buvette et restauration sur place.
Sur inscription. .
Parc de la Mairie Grez-Neuville 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 25 57 07 90
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English :
Cyclocross race starting at the Grez-Neuville Town Hall Park on Sunday, September 20, 2026.
L’événement Cyclo-cross Grez-Neuville Grez-Neuville a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme Anjou bleu
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