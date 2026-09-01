Informations pratiques

Grez-Neuville

Cyclo-cross Grez-Neuville

Parc de la Mairie Grez-Neuville Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Cyclo-cross au départ du parc de la Mairie à Grez-Neuville le dimanche 20 septembre 2026.

Cyclo-cross au départ du parc de la Mairie à Grez-Neuville le dimanche 20 septembre 2026.

Nouveauté une course de draisienne est organisée pour les enfants de 2 à 5 ans à 11h15.

Buvette et restauration sur place.

Sur inscription. .

Parc de la Mairie Grez-Neuville 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 25 57 07 90

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English :

Cyclocross race starting at the Grez-Neuville Town Hall Park on Sunday, September 20, 2026.

L’événement Cyclo-cross Grez-Neuville Grez-Neuville a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme Anjou bleu