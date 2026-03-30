Informations pratiques

Saint-Pierre-Bois

Cyclocross du Wurzel

chemin Saint-Gilles Saint-Pierre-Bois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-07 13:30:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07 2026-11-08

Rendez-vous pour cette traditionnelle compétition sportive.

Le samedi cyclocross à l’américaine en ouverture des Défis du Wurzel. Venez vous confronter à la colline du Saint-Gilles en duo ! Un des deux coureurs qui forme l’équipe prendra le départ sur la ligne au premier tour. Le passage de relais est obligatoire à chaque tour, cependant le dernier tour devra se faire à deux.

Les horaires et temps de course

– 13h30 U9/U11 ;

– 14h U13/15 ;

– 15h U17/U19/Séniors/Masters.

Le dimanche une épreuve se déroulant sur la colline du St-Gilles pour toutes les catégories, des pré-licenciés aux élites. La vue des spectateurs sur la course et la vallée de Villé est sans égale ! Le circuit se peaufine année après année et se décline en plusieurs versions selon les catégories. Prairie, forêt, dévers, montées, descentes, bitume, escaliers, le parcours est complet, exigeant et plaît à tous !

Les horaires et temps de course

¿¿10h Les Jeunes U7/U9/U11/U13 ; U15 ; U17 ;

¿¿14h10 Dames & Masters Dames/U19 filles / Masters +40ans ;

¿¿15h10 Élites U19 garçon / Élites/Open/Access/Masters -40ans. .

chemin Saint-Gilles Saint-Pierre-Bois 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 22 64 88 03 lasteigeoise@gmail.com

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English :

L’événement Cyclocross du Wurzel Saint-Pierre-Bois a été mis à jour le 2026-03-30 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé