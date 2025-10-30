Mozac

Cyclomontagnarde des Volcans

10 rue louis Dalmas Mozac Puy-de-Dôme

Tarif : 30 – 30 – 70 EUR

Sans les hébergements

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 06:00:00

fin : 2026-05-31 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Cyclomontagnarde des Volcans Venez relever le défi 230 ou 310 km au cœur des volcans

.

10 rue louis Dalmas Mozac 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes contact.cmv@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cyclomontagnarde des Volcans Take up the challenge 230 or 310 km in the heart of the volcanoes

L’événement Cyclomontagnarde des Volcans Mozac a été mis à jour le 2025-10-30 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic