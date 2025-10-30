Cyclomontagnarde des Volcans Mozac
Cyclomontagnarde des Volcans Mozac samedi 30 mai 2026.
Mozac
Cyclomontagnarde des Volcans
10 rue louis Dalmas Mozac Puy-de-Dôme
Tarif : 30 – 30 – 70 EUR
Sans les hébergements
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 06:00:00
fin : 2026-05-31 23:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Cyclomontagnarde des Volcans Venez relever le défi 230 ou 310 km au cœur des volcans
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10 rue louis Dalmas Mozac 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes contact.cmv@gmail.com
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English :
Cyclomontagnarde des Volcans Take up the challenge 230 or 310 km in the heart of the volcanoes
L’événement Cyclomontagnarde des Volcans Mozac a été mis à jour le 2025-10-30 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic