Musique dans le Jardin du château de Portabéraud, Château de Portabéraud ou la folie Mercier, Mozac

Musique dans le Jardin du château de Portabéraud Dimanche 7 juin, 15h00 Château de Portabéraud ou la folie Mercier Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Découvrez cette magnifique demeure de plaisance du XVIIIᵉ siècle accompagnés des jeunes musiciens de l’école de musique d’Ennezat-Riom Limagne et Volcans.

Château de Portabéraud ou la folie Mercier 60 rue Saint Calmin 63200 Mozac Mozac 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 38 99 94 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.rlv.eu »}] Demeure seigneuriale d’agrément des XVIIe et XVIIIe siècles. L’ensemble des bâtiments et jardins est protégé au titre des monuments historiques depuis 1982.

Venez découvrir une collection de statues en terre cuite unique, la chapelle et les ferronneries entre autre.

Visite avec plan guide et/ou jeu de piste historique adulte/enfant Parking

