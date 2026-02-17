Cyrano de Bergerac Place de la Libération Louhans

Cyrano de Bergerac

Place de la Libération Palace Pierre Provence Louhans Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 20:00:00

fin : 2026-03-10 22:00:00

Date(s) :

2026-03-10

Découvrez Cyrano de Bergerac sous un jour nouveau, dans une adaptation vibrante et fidèle à l’œuvre d’Edmond Rostand.

Des comédiens survoltés et généreux s’emparent de ce chef d’œuvre, avec panache, émotion et une touche d’humour irrésistible.

Plongez dans une aventure théâtrale où les mots s’envolent, les comédiens se transforment et les cœurs battent à l’unisson.

Par la Compagnie La Lune à l’envers.

Une comédie héroïque, tout public, dès 10 ans. .

Place de la Libération Palace Pierre Provence Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 75 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cyrano de Bergerac Louhans a été mis à jour le 2026-02-17 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)