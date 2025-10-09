Cyrano de Bergerac Roubaix

Cyrano de Bergerac

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Début : 2026-03-12 20:00:00

fin : 2026-03-12 21:30:00

2026-03-12

Portée par Édouard Baer et une troupe de quatorze comédiens, cette version flamboyante du chef-d’œuvre d’Edmond Rostand célèbre avec panache et émotion la puissance du verbe et du cœur. Sur scène, Cyrano s’affirme bien plus qu’un simple nez proéminent : il est roc et éclat, sensibilité et bravoure, générosité et poésie.

Sous la direction inspirée d’Anne Kessler, le texte mythique retrouve une jeunesse vibrante et une intensité rare. La troupe, exceptionnelle, redonne vie à Christian, Roxane et Cyrano avec une humanité bouleversante, révélant les répliques et silences comme autant de caresses et d’aveux.

Ce spectacle ne se contente pas d’être une représentation il rend hommage à la langue française, au courage, à la poésie, et rappelle la force du théâtre : faire battre les cœurs et ressentir l’essentiel du vivant.

31 rue de l'Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

Led by Édouard Baer and a cast of fourteen actors, this flamboyant version of Edmond Rostand?s masterpiece celebrates the power of the word and the heart with panache and emotion. On stage, Cyrano is much more than just a prominent nose: he is rock and radiance, sensitivity and bravery, generosity and poetry.

Under Anne Kessler?s inspired direction, the mythical text is given a vibrant youthfulness and a rare intensity. The exceptional cast brings Christian, Roxane and Cyrano to life with overwhelming humanity, revealing lines and silences as caresses and confessions.

This show is more than just a performance: it pays tribute to the French language, to courage, to poetry, and reminds us of the power of theater: to make hearts beat and feel the essence of life.

