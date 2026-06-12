Brémontier-Merval

Cyrano et Roxane au château de Merval

Château de Merval Brémontier-Merval Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Ces lettres… c’était vous ?

Le samedi 20 juin aura lieu, à 17 heures, au château de Merval, une rencontre surprenante entre le faux Cyrano de Bergerac et celle qui fut la vraie Roxane qui s’appelait plus prosaïquement Magdeleine Robin. C’était dans la vraie vie une cousine qu’il ne vit pratiquement jamais leurs styles de vie les tenant éloignés durablement l’un de l’autre.

Mais Rostand avait su les réunir et à son tour Lire en Bray leur donne l’occasion de se rencontrer à nouveau dans un divertissement dans lequel la Roxane du théâtre de Rostand diserte avec le vrai Cyrano à travers ses lettres et ses poèmes.

Ce dialogue a double-face sera mené avec élégance par Gaëlle Bidault et Alexis Desseaux, accompagnés au luth par Vincent Maurice.

Un divertissement littéraire et théâtral qui trouvera au Château de Merval un cadre remarquablement évocateur. .

Château de Merval Brémontier-Merval 76220 Seine-Maritime Normandie +33 6 72 70 14 04 lireenbray@orange.fr

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English : Cyrano et Roxane au château de Merval

L’événement Cyrano et Roxane au château de Merval Brémontier-Merval a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray